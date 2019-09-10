Глава Удмуртии призвал не спекулировать на инциденте у здания Госсовета

ИЖЕВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал СМИ и граждан воздержаться от спекуляций на теме национальной политики региона в области сохранения и популяризации удмуртского языка и культуры в связи с суицидом общественного деятеля у здания Госсовета республики.

Утром во вторник активист Альберт Разин покончил жизнь самоубийством у здания Госсовета Удмуртии. По предварительным данным, которые озвучили следователи, мужчина мотивировал свои действия необходимостью защиты удмуртского народа и языка, по данному факту проводится проверка.

"Я хотел бы попросить средства массовой информации и просто граждан ни в коем случае не спекулировать на теме национальности, поскольку проводимая правительством Удмуртии политика в отношении удмуртского языка, культуры, истории, ценностей, направлена исключительно на всестороннюю поддержку", - сказал Бречалов, уточнив, что в истинных причинах произошедшего разбираются следователи.

Альберт Разин - ученый, кандидат философских наук, заслуженный деятель Удмуртии, один из основателей удмуртского клуба, который зарождался в конце 1980-х годов. В последние годы он был экспертом в официальных национальных организациях, консультировал по традиционной культуре. Бречалов отметил, что был лично знаком Разиным, встречался с ним и с его единомышленниками, которые обращались к властям с различными вопросами. "Конечно же, это большая трагедия, человек внес вклад в развитие культуры и удмуртского языка. Я хотел бы искренние соболезнования передать родным и близким", - сказал глава региона.

Бречалов считает, что не стоит напрямую связывать произошедшее с политикой властей региона в области сохранения удмуртского языка и культуры. По его словам, сейчас в республике любой желающий может изучать удмуртский язык, начиная с детского сада, впервые запущены бесплатные языковые курсы в постпредстве главы региона в Москве. "Сейчас в 282 образовательных организациях республики для более чем 10 тыс. детей реализуются программы дошкольного образования с изучением родных языков, что на 1248 воспитанников больше, чем три года назад. Также более чем на тысячу выросло число изучающих удмуртский в школах за последние два года", - пояснил глава республики.

По его словам, в регионе уделяется большое внимание национальным СМИ на удмуртском языке, общественным организациям. "За последние пять-шесть лет решения, которые мы выработали совместно с "Удмурт Кенеш" (национально-культурное объединение - прим. ТАСС), они значительные и направлены на поддержание самобытности культуры, языка удмуртов. В преддверии 100-летия государственности Республики Удмуртия я дал поручение министерству культуры региона пересмотреть масштабы конкурса писателей и поэтов на удмуртском языке, мы хотим придать ему новый импульс, больше людей вовлечь, в следующем году мы увеличиваем именные премии стипендиатам конкурса композиторов имени Геннадия Корепанова-Камского. Тема удмуртов, удмуртского языка, истории, культуры звучит постоянно, поэтому общение было на всех уровнях", - добавил Бречалов.