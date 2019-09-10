Делегация из Ирака посетит регионы СКФО для развития экономических связей с округом

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Делегация представителей власти и предпринимателей из Ирака намерена посетить регионы Северного Кавказа для того, чтобы наладить экономические связи с округом и рассмотреть возможности организации экспорта продовольственных товаров и строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Обсуждается также возможность приглашения делегации органов исполнительной власти и делового сообщества Республики Ирак в субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), с целью налаживания взаимодействия макрорегиона с Республикой Ирак по экспорту продовольственных товаров и строительных материалов, производимых на территории субъектов СКФО, а также развития культурного, религиозного и медицинского туризма между ними", - говорится в сообщении по итогам торжественного мероприятия, прошедшего в Москве по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Ираком.

В пресс-службе также проинформировали о встрече замминистра РФ по делам Северного Кавказа Игоря Кошина с чрезвычайным и полномочным послом Ирака в Москве Хайдаром Мансуром Хади, на которой была отмечена готовность сторон активизировать сотрудничество для взаимного развития провинций Ирака и субъектов РФ, в том числе, входящих в СКФО.

Предполагается, что вопросы взаимодействия провинций Ирака и регионов России будут проработаны на заседании российской части рабочей российско-иракской группы в области торгово-экономического, инвестиционного и регионального сотрудничества в конце сентября.