Facebook вводит новые правила для борьбы с суицидом

ТАСС, 10 сентября. Компания Facebook объявила о вводе комплекса мер по регулированию публикаций, способных спровоцировать у пользователей соцсети суицид. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте компании.

В частности, Facebook ужесточит контроль за сообщениями, содержащими изображения ран, нанесенных пользователями себе самостоятельно. Такие изображения также станет труднее искать в Instagram (принадлежит Facebook). Компания также намерена усилить борьбу с публикациями, которые могут спровоцировать у пользователей нарушения пищевого поведения (к ним относятся анорексия, булимия и др. - прим. ТАСС).

Кроме того, Facebook наймет эксперта, который будет анализировать влияние новых правил на пользователей. Компания также намерена дать доступ специалистам, занимающимся предотвращением самоубийств, к инструменту CrowdTangle, который позволяет отслеживать поведение пользователей в соцсети. Ученые проанализируют, как информация, распространяемая через социальную сеть, может способствовать борьбе с суицидом.

10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day), учрежденный по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (МАПС) в 2003 году.

По данным ВОЗ, ежегодно около 800 тыс. человек в мире лишают себя жизни - в среднем это один случай на каждые 40 секунд. На 100 тыс. человек на планете приходится 10,5 случая самоубийств. Среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет суицид занимает вторую строчку в качестве причины смертности после ДТП.