Эксперт: после инцидента в Ижевске стоит создать "советы старейшин" в регионах РФ

ИЖЕВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге считает, что после инцидента в Удмуртии, где у здания Госсовета республики 79-летний ученый совершил суицид, стоит внести изменения в структуры общественных и культурных организаций, в том числе создавая "советы старейшин", где смогут себя реализовывать общественные деятели пожилого возраста.

"В силу возраста он перешел из категории активных руководителей движения в экспертное сообщество, и не всегда, конечно, может человек это как-то спокойно воспринять. С другой стороны, здесь мы должны подумать о том, что в национальном движении нужно предусмотреть какие-то институты... типа советов старейшин. У людей в возрасте, заслуженных людей должны быть каналы, по которым они могли бы себя реализовывать, даже когда у них не так много сил. Эта трагедия должна заставить на задуматься, чтобы пересмотреть структуры культурных организаций, НКО", - сообщила Лянге ТАСС.

Она отметила, что на протяжении последних лет бывает в Удмуртии минимум два раза в год и очень хорошо знает "языковую ситуацию" в регионе. "Все, что с языком в Удмуртии происходит, - это самый лучший вариант, который может быть во всех национальных республиках... Очень удивительно, что это случилось в Удмуртии, очень спокойная республика, очень взвешенное отношение к любым проблемам. Мне кажется, это связано с какими-то личностными проблемами человека в возрасте... Ужасная трагедия, которая произошла сегодня в Ижевске, на мой взгляд, не связана с языковой ситуацией вообще никак", - объяснила она.

Для министра национальной политики Удмуртии Ларисы Бурановой инцидент стал большой неожиданностью. По ее словам, она часто встречалась с Разиным и обсуждала вопросы, связанные с удмуртской культурой. "Мы с ним постоянно встречались, знали друг друга, советовались с ним всегда, разговаривали. Хотели организовать дискуссионный клуб. Никто не понимает, что вообще произошло, потому что никаких объективных причин, поводов, которые бы подвигли человека к такой акции, - нет", - рассказал она ТАСС.

Поддержка языка в Удмуртии

По данным Маргариты Лянге, в республике "удмуртский язык живет и развивается", есть даже такое явление как удмуртский рэп. "Если мы посмотрим количество групп в социальных сетях, которые ведутся на удмуртском языке, то вы с удивлением увидите, что второй по численности - татарский народ, но в лидерах еще и удмурты... Там очереди стоят людей на обучение удмуртскому языку, причем не только удмурты. Это одна из республик, где на курсы удмуртского языка люди записываются за два-три месяца", - объяснила собеседница агентства.

Петр Тултаев, руководитель Общероссийского общественного движения "Ассоциация финно-угорских народов РФ", член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям отметил, что в регионе существует достаточное количество дискуссионных площадок, на которых не редко выступают сами ученые и общественники. "Если говорить о СМИ, [в Удмуртии] давно есть телеканал, вещающий на национальном языке, радиоканал, великолепный национальный театр, издаются учебники для школ, причем это у них происходит на постоянной основе. Более того, Удмуртия - один из немногих регионов в РФ, где собираются строить современный центр национальной культуры", - сообщил он.

Лариса Буранова добавила, что бренд "Бурановские бабушки" тоже начинался как языковой проект. "Наши фестивали - большой этнографический диктант - это все про язык и про культуру, про сохранение и продвижение", - сказала Буранова. Она добавила, что за последние годы количество групп, изучающих удмуртский язык, выросло в шесть раз - до 30.