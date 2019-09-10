В Карачаево-Черкесии детей в поликлиниках начали обследовать на новых УЗИ-аппаратах

ЧЕРКЕССК, 10 сентября. /ТАСС/. Новое рентгеновское оборудование и УЗИ-аппараты поступили в отделения детских поликлиник Карачаево-Черкесии. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В Карачаево-Черкесии в рамках реализации федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в нацпроект "Здравоохранение", приобретено современное оборудование для детских больниц", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в медучреждения республики поступили два рентгеновских диагностических цифровых комплекса и два аппарата ультразвуковой диагностики.

"Рентгеновский диагностический цифровой "РЕНЕКС-РЦ" предназначен для проведения рентгенографии и продольной горизонтальной томографии амбулаторным пациентам. Одной из особенностей аппарата является то, что снимки можно получать как в цифровом виде, так и на обычную бумагу", - добавили в пресс-службе.

В ближайшее время планируется поставка тренажеров для механотерапии верхних и нижних конечностей, реабилитационных тренажеров для разработки суставов и аппаратов ИВЛ для паллиативных больных.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн руб.