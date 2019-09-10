Аэронавты впервые соревнуются на Ставрополье за Кубок пятигорского отделения РГО

ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Кубок пятигорского отделения Русского географического общества (РГО) на самый продолжительный трек полета впервые разыграют в рамках XXI фестиваля воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России". Об этом сообщил во вторник ТАСС организатор фестиваля, председатель федерации воздухоплавания региона Виталий Ненашев.

"Учредило пятигорское отделение Русского географического общества этот кубок. Когда пилоты летают, пишут их треки полетов. Если пилот выполнил упражнение, то его километраж засчитывается. Тот путешественник, который налетает самый большой километраж, получит кубок", - рассказал Ненашев.

Лидером первого дня соревнований воздухоплавателей стал 81-летний пилот Михаил Найдорф из Долгопрудного на воздушном шаре "Профессор Данилов", сообщили в пресс-службе администрации Железноводска, в окрестностях которого проходили полеты. Ненашев отметил, что во второй день опытного аэронавта уже обошли молодые конкуренты из других команд.

Впервые фестиваль воздухоплавания прошел в 1998 году в Железноводске. Максимальное количество участников за эти годы достигало 28 команд из разных стран и городов. В числе участников были воздушные пилоты из Украины, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ, Польши, Германии, Армении.

С 2016 года фестиваль стал проходить вместо традиционных трех дней целую неделю, что является самым длинным воздухоплавательным мероприятием в России. Два года назад в программу фестиваля включен кубок Федора Конюхова, где пилоты получают небольшой фрагмент оболочки от аэростата облетевшего Землю.