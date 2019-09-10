Первые свидания за семь лет. Виктор Бут встретится с супругой и дочерью 18-19 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Первые свидания с содержащимся с 2012 года в тюрьме "Марион" (штат Иллинойс) россиянина Виктора Бута с семьей состоятся уже на следующей неделе - 18-19 сентября. Об этом во вторник сообщила супруга россиянина Алла Бут на пресс-конференции в генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

"Мы последний раз виделись в конце апреля 2012 года, и это будет наша первая встреча, - подчеркнула супруга. - Первые свидания состоятся уже на следующей неделе, в среду и четверг. Я планирую прибыть туда в понедельник", - отметила она. По словам Аллы Бут, они вместе с дочерью планируют жить в городе Марион, где находится тюрьма, до конца своего визита. "Госдеп США пошел навстречу, и нам выделили на неделе два дополнительных дня [свиданий], - отметила она. - При этом нам предложили эти дни на выбор". По словам супруги, кроме субботы и воскресенья, которые предусмотрены тюремным начальством на общих началах для родственников и знакомых всех содержащихся под стражей, они с дочерью выбрали для свиданий еще среду и четверг.

"Нам выделяют в день четыре часа времени - с десяти до двух часов, - пояснила она. - Где это будет происходить и как, нет пока информации. Мы внесены в списки, заходим в здание тюрьмы, а как дальше будет развиваться ситуация, пока не знаем". Таким образом, четыре дня в неделю на протяжении полутора месяцев пребывания в США семья сможет навещать Бута в тюрьме "Марион" по четыре часа максимум.

Строгий режим за чрезмерное наказание

"Виктор Бут находился пять лет в Центре наказаний в тяжелом блоке строго режима, несмотря на рекомендации федерального судьи, подписавшей содержание его в общем режиме, - напомнила супруга. - Практически пять лет мы не могли с ним общаться, были строго ограничены количеством телефонных звонков, не получали никакой информации, и на тот момент никакого разговора о наших свиданиях и визитах быть не могло. Это был тяжелый блок [режима] - морально и физически было очень тяжело".

"Виктор болел несколько раз в тюрьме, и если бы не поддержка нашего посольства в Вашингтоне, медицинская помощь не была бы ему оказана в ситуации, когда он уже не мог говорить. После обращения в Госдепартамент [США] и Бюро тюрем ему сразу же была оказана помощь, и буквально за пару недель помогли без каких-либо осложнений, - сказала Алла Бут. - Виктор сильный и мужественный, он практически никогда не жаловался на условия содержания, комфорт или дискомфорт - даже в моменты, когда ему было очень тяжело. Все пять лет он находился вместе с группой ваххабитов, которые пытались предложить ему принять мусульманство, это блок из 32 человек", - посетовала жена россиянина.

"Из еды он получал только продукты с определенным набором калорий, но никаких полезных веществ они не содержат. А при таком долгом сроке вряд ли здоровье останется в удовлетворительном состоянии", - заметила она. Нынешний режим содержания Виктора Бута в тюрьме изменен - он предусматривает прогулки. "Если раньше на прогулках он видел только кусок неба в 16 квадратных метров, то сейчас имеет возможность гулять, рисовать, раз в месяц делать заказы по списку: предметы личной гигиены, одежда и небольшие наборы продуктов, сухие каши, чай - то, чем располагает магазин", - пояснила жена Бута. Ни фруктами, ни овощами при этом магазин не располагает. "Проблема питания стоит очень остро, на самом деле", - с сожалением отметила супруга.

Однако в другую тюрьму Виктор Бут переводиться не захотел, так как предыдущий процесс его прибытия в "Марион" был настолько тяжелым, что напоминал " транспортировку зверей" - "его могли забыть на сутки, не давать кормить, и физически было так тяжело, что он потом долго болел", - пояснила она. "Сейчас же он не считает, что к нему относится предвзято", - добавила жена.

В то же время Алла Бут рассказала, что уже после вынесения приговора были открыты новые обстоятельства дела - "большое количество фактов, которые почему-то не привлекли внимание нашего адвоката". Она добавила, что федеральный судья, который приговорил ее супруга к 25 года тюрьмы после своей отставки также признала наказание чрезмерным и сказала, что "сожалеет о своем решении".

В назидание другим

"Я знаю, что со стороны российского правительства были сделаны шаги: предлагались к обмену те американские граждане, которые находятся в заключении в России - около 14 или 15 человек, - сказала она. По словам Аллы Бут, американские власти ответили отказом, пояснив, что эти граждане "мало им интересны". Как проинформировала супруга, власти США всегда подчеркивали, что Виктор Бут "будет сидеть в назидание другим и никаких разговоров обмена на [Олега] Сенцова или там [Надежду] Савченко не будет".

"Что такое назидание другим - понятно: аресты продолжаются, спекуляции продолжаются; не пойдешь на сделку со следствием - получишь 25 лет, как Бут, - считает супруга. - Это действует железно, и этим можно пользоваться в своих интересах".

По словам Аллы Бут, выданная американскими властями ей и дочери виза на полгода не предусматривает ограничений на передвижение по территории США. "Мы приехали не только повстречаться с Виктором, но и поработать", - сказала Алла Бут, добавив, что планирует провести ряд встреч. "Все будет в процессе формироваться, развиваться, я планирую, конечно, встречу с нашим адвокатом в Нью-Йорке, он говорит, у него появились новые идеи, - сообщила она. - Гипотетически я бы хотела встретиться с [президентом США] Дональдом Трампом, попросить его о чем-то. Понятно, что это из области фантазий, но мы только прилетели, здесь второй день, и все мысли, идеи (о будущих встречах) будут формироваться в процессе нашего здесь пребывания".

Обратный билет в Москву супруга и дочь взяли на 28 октября, однако Алла Бут не исключает возможности продления своего пребывания на территории США в рамках действующей полгода визы.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.