В суд Киева подан еще один иск об отмене новых правил украинского правописания

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Исковое заявление с требованием признать незаконным и отменить решение кабинета министров Украины о введении новых правил украинского правописания поступило в Окружной административный суд Киева. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск против кабинета министров Украины о признании незаконным и отмене постановления правительства <...>, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

По мнению истца, кабмин действовал за пределами своих полномочий, принимая данное постановление. Сообщается, что судом решается вопрос об открытии производства по этому делу.

В пресс-службе суда напомнили, что это не первый иск с требованием об отмене новой редакции украинского правописания. "Напомним, что на рассмотрении суда уже находится дело по иску против кабинета министров Украины с таким же требованием, - говорится в сообщении. - В рамках этого дела судом уже было проведено два подготовительных заседания".

Иск о признании незаконным постановления правительства был подан в Окружной административный суд Киева в июне. Сообщалось, что истец действовала в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса.

Концепцию нового правописания предложила в августе 2018 года Украинская национальная комиссия по вопросам правописания. Министр образования Лилия Гриневич объяснила, что в современное правописание хотят вернуть часть "репрессированных норм" 1919 года, которые убрали в 30-х годах. По ее словам, цель изменений - вернуть язык к украинским традициям. 22 мая украинское правительство утвердило новую редакцию правописания. Отмечается, что такое решение якобы принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания. Согласно постановлению о правописании, вводятся новые правила написания российских фамилий.