Минздрав создает комиссию для оценки ситуации с увольнениями в онкоцентре им. Блохина

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ создает комиссию для изучения ситуации в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии и гематологии им. Н. Н. Блохина после получения информации о массовых сокращениях сотрудников. Об этом во вторник порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав создает комиссию с участием выдающихся детских онкологов для прояснения ситуации и нормализации обстановки в одном из ведущих онкологических учреждений", - говорится в сообщении.

Ранее в августе СМИ появилась информация, что в ходе реорганизации работы НМИЦ онкологии им. Н. Н.Блохина проходят массовые сокращения специалистов. В пресс-службе центра отметили, что в НМИЦ проходит реорганизация устаревшего штатного расписания, а сокращения касаются только вакантных, незанятых ставок.

Кроме того, в понедельник в СМИ также появились сообщения о том, что в подведомственном НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина учреждении - Научно-исследовательском институте детской онкологии и гематологии массово увольняются врачи. В пресс-службе онкоцентра опровергли данную информацию.