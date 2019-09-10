Школы Кубани получат в 2020 году 0,5 млрд рублей на "суперсовременное оборудование"

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в 2020 году направят около 1 млрд рублей на оснащение школ, причем половина суммы пойдет на закупку "суперсовременного оборудования" для новых учреждений, сообщил во вторник журналистам замгубернатора Краснодарского края Игорь Галась.

"Мы значительно увеличиваем на следующий год средства на финансирование нашей социальной сферы, в том числе на ремонт наших школ, на оснащение их современным оборудованием. На оборудование выделяем почти 1 млрд рублей субсидии. Из них половина - чтобы наши новые школы, которые мы строим, были оснащены супероборудованием", - сказал Галась.

Он уточнил, что проекты новых школ типовые, уже есть опыт такого оснащения. В частности, ученики трех сельских школ в Успенском районе на Кубани в конце сентября начнут изучать основы работы на 3D-принтерах, технологию виртуальной реальности и многие другие современные технологии, благодаря открытию в этих школах "Точек роста" по нацпроекту "Образование".

"Принципиальная позиция губернатора - чтобы [новые школы] были оснащены суперсовременным оборудованием. Но мы не забываем и про наши старые школы, чтобы их материально-техническая база соответствовала требованиям. Значительные средства направляем на укрепление их материально-технической базы - закупку классов по предметам и другое", - добавил вице-губернатор.

Власти Кубани планируют разработать программу строительства школ и детских садов в разных районах региона на ближайшие 10 лет, так как учебных мест не хватает из-за большого числа людей, ежегодно переезжающих жить в Краснодарский край. В 2020 году планируется построить 14 школ, наибольшая необходимость в строительстве соцобъектов есть в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе. Для решения проблемы нехватки мест за 10 лет только в Краснодаре необходимо построить не менее 60 школ.