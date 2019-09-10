Юбилейная донорская акция "Марафон добра" стартовала в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Старт юбилейной донорской акции "Марафон добра", посвященной юбилеям Службы крови Дагестана и Республиканской станции переливания крови, состоялся во вторник на территории мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Махачкале. Участие в церемонии открытия акции приняли, в частности, первый вице-премьер правительства Дагестана Анатолий Карибов, руководство Минздрава и Минмолодежи региона, послы донорства - гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный и телеведущая Первого канала Юлия Барановская.

Карибов от имени руководства Дагестана поприветствовал участников акции и отметил, что в республике "движение донорства развито".

"Очень важно, чтобы донор чувствовал себя комфортно, получал соответствующее питание, на работе - отпускные дни. <…> Огромная уверенность, что наша акция продолжится по всей республике и будет успешна. Потому что во главе этого большого процесса стоят волонтеры, на плечи которых ложится много больших акций, дел. Поэтому мы на вас надеемся и уверены в вас", - сказал вице-премьер на церемонии открытия акции.

По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, Министерством здравоохранения России, Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), Центром крови ФМБА реализуется "масштабная программа развития службы крови, которая охватывает все 85 субъектов страны".

"Данное мероприятие проходит накануне юбилея службы крови [Дагестана]. 2019 год является юбилейным для Службы крови республики - в этом году ей исполняется 85 лет, и 55 лет исполняется Республиканской станции переливания крови", - сказал министр, отметив, что акция имеет "большое значение для популяризации донорского движения в Дагестане".

Спасение жизни

Барановская отметила, что "каждый пакет крови спасает человеческую жизнь". "Поэтому хочется сказать каждому донору огромное спасибо за то, что они спасают человеческие жизни", - обратилась телеведущая к участникам акции.

По словам Эдгарда Запашного, самое главное в том, что эта акция должна "призвать [к донорству] тех людей, которые никогда не думали об этом".

"Это благое дело, нужное дело. Никто из нас не застрахован ни от чего, и поэтому надо помогать. Надо делать все для того, чтобы в нашей стране вопрос о необходимости крови просто-напросто не стоял. Давайте присоединимся к этой акции и сделаем все для того, чтобы наша и чья-то жизнь стала еще лучше. Дай бог, чтобы никому никогда не понадобилась чужая кровь. Просто будем донорами", - сказал Запашный.

После церемонии открытия участники акции направились к мобильному комплексу по заготовке крови, который находился на территории исторического парка "Россия - моя история". Желающих сдать кровь оказалось около ста человек. Среди них были министр по делам молодежи региона Камил Саидов, заместитель и помощник главы Кировского района Махачкалы Заур Магомедов и Гянжеви Гаджибалаев, сотрудники частных компаний, студенты вузов и колледжей Махачкалы.

Как сообщили в Минздраве Дагестана, "Марафон добра" в течение двух дней пройдет в городах Хасавюрт и Дербент. В рамках проекта специальный брендированный донорский микроавтобус с участниками и волонтерами проедет по маршруту Махачкала-Дербент-Сулакский Каньон-Хасавюрт-Дербент, преодолев около 1 тыс. км, сообщили в министерстве.