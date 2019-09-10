Члены ОНК нашли заключенных в старинной неэксплуатируемой башне СИЗО "Бутырка" в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", которая ранее считалась правозащитниками и наблюдателями неэксплуатируемой. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

"Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы нашли арестантов в одной из ранее закрытых старинных башен следственного изолятора "Бутырка". На территории СИЗО есть четыре старинные башни. Одна из них, в которую был заключен Емельян Пугачев, там сейчас музей, остальные три были закрыты несколько лет назад. При проверке поступившей в ОНК Москвы информации общественники выявили, что одна из башен эксплуатируется и там содержатся двое арестантов, подозреваемых в разбое", - сказал он.

По словам правозащитника, люди находятся в этой башне в камере площадью примерно 4 кв. м. "В камере стоит двухъярусная кровать, напротив которой находится чаша Генуя (напольный унитаз без сидения), не соблюдаются условия приватности. Из сломанного смесителя, у которого нет крана, постоянно льется вода. Стены в камере обшарпанные, а с этажа на этаж ведет крутая чугунная винтовая лестница. Непонятно, как вообще туда доставляется еда и ходят люди, потому что это небезопасно", - сказал Мельников.

Он отметил, что еще одни эксплуатируемые "казематы" члены ОНК нашли в СИЗО "Матросская тишина". "Это полуподвальные помещения с плесенью на стенах и грибком, а также чашей Генуя вместо нормальных унитазов. Кроме того, камеры находятся в непосредственной близости с туберкулезным блоком", - рассказал Мельников.

По его словам, таких камер в СИЗО около 10 штук, их вместимость - от 6 до 12 человек.

"Ни в одном из СИЗО членам ОНК не смогли дать объективного ответа, почему люди содержатся в небезопасных и антисанитарных камерах, которые максимум можно использовать как складские помещения и которые ранее были закрыты. В этой связи мы оставили рекомендации руководству следственных изоляторов о недопустимости эксплуатации данных камер", - заключил Мельников.