Дума обсудит право силовиков сбивать дроны-нарушители и заслушает главу Минобрнауки

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит в среду в первом чтении законопроект, который дает право полиции, Росгвардии и спецслужбам при необходимости идентифицировать человека, управляющего беспилотником, и пресекать полет аппарата, а также в рамках "правительственного часа" заслушает выступление главы Минобрнауки Михаила Котюкова по вопросу реализации национального проекта "Наука".

Авторами законопроекта, направленного на борьбу с несанкционированным использованием радиоуправляемых беспилотников, выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. По его словам, цель инициативы - "дать правоохранительным органам возможность определять принадлежность дрона, связываться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника", если аппарат применяется в противоправных целях.

Согласно тексту, ФСБ и полиция получат право "пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве" с целью защиты граждан и при проведении оперативно-разыскных мероприятий", в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов. Аналогичные полномочия прописаны для Росгвардии, ФСО и СВР. Как подчеркивал ранее Пискарев, уничтожаться дроны будут в самых крайних случаях, никаких запретов на их применение в мирных целях не предусмотрено.

Помимо этого в Госдуме запланирован "правительственный час" с министром науки и высшего образования по теме реализации нацпроекта "Наука" и совершенствования законодательного обеспечения научной и научно-технологической деятельности. Во вторник Котюков провел встречу с депутатами фракции "Единая Россия". На ней он заявил, что считает важным участие регионов в реализации нацпроекта "Наука", несмотря на то, что межбюджетные трансферты в его рамках не предусмотрены. Он также отметил необходимость консолидации усилий высшей школы, российской науки, индустриальных компаний и регионов для выполнения задач нацпроекта.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 года по 2024 год включительно. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.