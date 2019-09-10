В Саратове откроется чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту открывается в Саратове в среду. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, церемония открытия пройдет на стадионе "Локомотив".

В России этот чемпионат проводится впервые с 2009 года. "В этом году пройдут одновременно четыре чемпионата - чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин, чемпионат мира среди женщин, чемпионат мира среди юношей и юниоров и чемпионат мира среди девушек и юниорок", - рассказали в МЧС. Всего в соревнованиях принимают участие команды из 20 стран. В Саратов приехали спортсмены из Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Ирана, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Монголии, Польши, Сенегала, Словакии, Турции, Узбекистана, Чехии, Хорватии и России. Представители еще ряда стран, в том числе Саудовской Аравии, будут присутствовать как наблюдатели.

Как сообщил ТАСС первый замглавы МЧС Александр Чуприян, команды из Китая и Сенегала будут участвовать в чемпионате впервые. По его словам, интерес к пожарно-спасательному спорту только растет, в перспективе он может быть включен в программу Олимпиады, при этом для пожарных это не только соревнования, но и обмен опытом, в том числе в области подготовки специалистов. "Спорт фактически является основной формой подготовки, необходимой для ежедневной работы, так как в нашей работе важны именно секунды", - пояснил первый замглавы МЧС. Он отметил, что в сборную России входят только мастера спорта и мастера спорта международного класса, все они служат в МЧС России.

Пожарные и спасатели будут соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, в преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развертывании и пожарной эстафете 4 по 100 метров. Первые победители станут известны уже 11 сентября. Ожидается, что зрителями церемонии открытия станут 10 тыс. человек. Чемпионат завершится 16 сентября.

Пожарно-прикладной спорт зародился в 1937 году в СССР. Однако вскоре он распространился в Европе, и соревнования проходят как на национальных чемпионатах, так и международных первенствах.