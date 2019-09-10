{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Круизный теплоход "Мустай Карим" спустят на воду в Нижнем Новгороде

Гендиректор завода "Красное Сормово" Михаил Першин отметил, что лайнер по уровню не будет уступать четырех- или пятизвездочному отелю
Описание
© Михаил Солунин/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Круизный теплоход "Мустай Карим" - второе судно проекта PV300, заложенное в 2017 году на заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Нижнем Новгороде, спустят на воду в среду. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой завода "Красное Сормово".

"Со стапеля завода "Красное Сормово" 11 сентября сойдет новейший круизный лайнер проекта PV300 "Мустай Карим". Пассажирский теплоход строится на нижегородской верфи по заказу компании "Водоходъ", - указано в сообщении.

Закладка теплохода на заводе была произведена в марте 2017 года в рамках трехстороннего контракта между компанией "Водоходъ", заказчиком - лизинговой компанией "Машпромлизинг" и заводом "Красное Сормово", который выступает исполнителем заказа. Как сообщили журналистам в пресс-службе завода, "Мустай Карим" станет первым судном подобного класса, построенным в России за последние 60 лет.

"Новый лайнер не будет уступать по уровню четырех- или пятизвездочному отелю. Для пассажиров будут действовать несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, spa-салон, бары, большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе", - сообщил журналистам генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин.

Проект PV300

Концепт проекта PV300 был разработан Морским инженерным бюро по заказу Росморречфлота. Первое судно проекта - лайнер класса "река-море" - было заложено в 2016 году на судостроительном заводе "Лотос" в Астраханской области.

Лайнер "Мустай Карим", названный в честь башкирского поэта и писателя, является вторым судном проекта, он предназначен для речных перевозок пассажиров на протяженных круизах до 6 тыс. километров, сообщили в пресс-службе завода "Красное Сормово". "Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва - Астрахань, Москва - Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва - Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом", - отметили в пресс-службе.

Теплоход "Мустай Карим" представляет собой стальное самоходное судно длиной 138,9 метра и шириной 16,8 метра. Теплоход рассчитан на 342 пассажира, в нем оборудовано 169 кают класса "стандарт" и две каюты класса "люкс". Они размещаются на трех ярусах.

Теги
РоссияНижегородская область
Папа Римский Франциск заявил, что не боится церковного раскола
При этом понтифик молится, чтобы этого не произошло
Читать полностью