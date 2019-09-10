Круизный теплоход "Мустай Карим" спустят на воду в Нижнем Новгороде

ТАСС, 11 сентября. Круизный теплоход "Мустай Карим" - второе судно проекта PV300, заложенное в 2017 году на заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Нижнем Новгороде, спустят на воду в среду. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой завода "Красное Сормово".

"Со стапеля завода "Красное Сормово" 11 сентября сойдет новейший круизный лайнер проекта PV300 "Мустай Карим". Пассажирский теплоход строится на нижегородской верфи по заказу компании "Водоходъ", - указано в сообщении.

Закладка теплохода на заводе была произведена в марте 2017 года в рамках трехстороннего контракта между компанией "Водоходъ", заказчиком - лизинговой компанией "Машпромлизинг" и заводом "Красное Сормово", который выступает исполнителем заказа. Как сообщили журналистам в пресс-службе завода, "Мустай Карим" станет первым судном подобного класса, построенным в России за последние 60 лет.

"Новый лайнер не будет уступать по уровню четырех- или пятизвездочному отелю. Для пассажиров будут действовать несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, spa-салон, бары, большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе", - сообщил журналистам генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин.

Проект PV300

Концепт проекта PV300 был разработан Морским инженерным бюро по заказу Росморречфлота. Первое судно проекта - лайнер класса "река-море" - было заложено в 2016 году на судостроительном заводе "Лотос" в Астраханской области.

Лайнер "Мустай Карим", названный в честь башкирского поэта и писателя, является вторым судном проекта, он предназначен для речных перевозок пассажиров на протяженных круизах до 6 тыс. километров, сообщили в пресс-службе завода "Красное Сормово". "Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва - Астрахань, Москва - Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва - Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом", - отметили в пресс-службе.

Теплоход "Мустай Карим" представляет собой стальное самоходное судно длиной 138,9 метра и шириной 16,8 метра. Теплоход рассчитан на 342 пассажира, в нем оборудовано 169 кают класса "стандарт" и две каюты класса "люкс". Они размещаются на трех ярусах.