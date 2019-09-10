Папа Римский Франциск заявил, что не боится церковного раскола

ВАТИКАН, 11 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск не боится церковного раскола, хотя и молится, чтобы его не произошло. Об этом понтифик сказал журналистам на борту самолета по дороге из Африки, где он побывал в Мозамбике, на Мадагаскаре и Маврикии.

"В истории церкви было множество расколов, если мы обратимся к истокам, то там был раскол на расколе, все время кто-то откалывался со своей доктриной и идеологией. Чтобы этого не происходило, я отвечаю на критику, чтобы помочь. Но это одно из последствий Второго Ватиканского собора, не действий того или иного Папы. По социальным темам я во всем повторяю Иоанна Павла II, тем не менее меня называют слишком коммунистическим. Когда доктрина сводится к идеологии, раскол возможен. Но я его не боюсь и молюсь, чтобы он не произошел", - сказал Франциск. Этот ответ понтифика касался вопроса о возможных разногласиях внутри Римско-католической церкви в США.

Франциск также сказал, что не боится критики. "Критика всегда помогает, потому что, когда кто-то получает в свой адрес критику, должен сразу проанализировать, что верно, что не совсем верно и до какой степени. Поэтому даже если иногда критика злит, я вижу в ней преимущества", - сказал глава Римско-католической церкви. Собственно, вопрос касался его комментария о том, что "критика американцев делает ему честь". "Критикуют меня не только американцы, но везде, даже в курии, - признался Франциск. - Но это делается честно, и мне это нравиться. Мне не нравится, когда это делают за спиной, улыбаясь в лицо".