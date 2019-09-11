ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет пройти диспансеризацию от работы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы работодатель предоставил ему возможность пройти диспансеризацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Из трудовых условий, которые не предоставляются, но востребованы работающими респондентами, чаще всего называют возможность пройти диспансеризацию от организации - в этом нуждаются 19% опрошенных. Также каждый седьмой хотел бы иметь возможность сделать физическую разминку (14%), а каждый восьмой - сделать паузу в рабочее время, отвлечься (12%)", - сообщили авторы исследования.

Опрос также показал, что большинство граждан удовлетворены своей работой в той или иной степени, об этом заявили 79% трудящихся. "С 2012 года это значение не опускалось ниже 71% и сохраняет тенденцию прошлого года (в 2018 году 80% трудящихся россиян были удовлетворены своей нынешней работой)", - отметили во ВЦИОМ. 89% респондентов сообщили, что на работе у них есть возможность сделать перерывы для приема пищи, 83% - о хороших или нейтральных отношениях в коллективе.

В среднем россияне, назвавшие количество рабочих часов, трудятся 49 часов в неделю, медианное же значение составило 41 час в неделю. Процент сидячей работы и физической оказался почти равным - 45% и 44% соответственно. При этом сидя чаще работают женщины, а физический труд выбирают мужчины. Также каждый десятый сообщает, что его работа в равной мере и сидячая, и физическая (8%).

На территории работодателя трудятся 70% опрошенных, каждый четвертый россиянин (26%) работает на улице, в разъездах или удаленно. В основном такую занятость выбирают респонденты от 18 до 34 лет.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9 сентября 2019 года среди 1600 респондентов по телефону. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.