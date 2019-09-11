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Пострадавшие при взрыве в жилом доме в Находке переведены из реанимации в стационар

Они находятся в состоянии средней степени тяжести

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Пострадавшие при взрыве в квартире в городе Находке Приморского края переведены из реанимации в стационар, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщили ТАСС в Находкинской городской больнице.

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Взрыв в жилом доме в Находке прогремел 26 августа, предположительно, взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое и были ранены еще два человека. После гибели двух человек возбуждено уголовное дело.

"Оба [пострадавших] переведены из реанимации и продолжают лечение в стационаре. Состояние у них средней степени тяжести, стабильное. Им оказывают всю необходимую помощь. На следующей неделе планируют к выписке", - сообщили в больнице.

В региональном управлении СК РФ комментировать ход следствия отказались, сославшись на длительные сроки проведения экспертиз по делу.

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