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Bloomberg: расследование в отношении Google коснется в основном ее рекламной политики

По информации агентства, генпрокурор Техаса Кен Пакстон требует от компании в течение месяца предоставить данные, касающиеся ее развитой системы онлайн-рекламы

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Антимонопольное расследование в отношении американской компании Google будет во многом касаться ее рекламной политики. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, которому удалось ознакомиться с требованиями генпрокурора Техаса Кена Пакстона, который возглавляет расследование на уровне генпрокуроров штатов.

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По информации агентства, в материалах содержится требование к компании в течение месяца предоставить данные, касающиеся ее развитой системы онлайн-рекламы. Так, прокуроры 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико намерены выяснить детали касательно приобретения Google более мелких рекламных компаний, таких как DoubleClick и AdMob, найма специалистов в этой области, сбора данных, ценовой политики и особенностей работы механизмов распространения рекламы в интернете.

В понедельник Пакстон заявил, что власти 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начинают расследование по подозрению Google, принадлежащей американской корпорации Alphabet, в нарушении антимонопольного законодательства. Как уточнил генпрокурор, к расследованию не присоединились только власти штатов Калифорния и Алабама, которые проводят аналогичную проверку в отношении Facebook. Пакстон мотивировал инициативу "доминирующими позициями Google на рынке рекламы и персональных данных пользователей". Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США на прошлой неделе сообщила, что Министерство юстиции страны направило Google запрос на предоставление ряда корпоративных документов в рамках антимонопольного расследования, проводимого властями Соединенных Штатов.

В июле текущего года стало известно о том, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который займется Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.

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