В Сирии под Алеппо начал работу восстановленный завод по производству арматуры

АЛЕППО /Сирия/, 11 сентября. /ТАСС/. Восстановленный под сирийским Алеппо завод по производству арматуры начал выдавать первую продукцию - за смену на предприятии перерабатывают до 800 т стали. Столь масштабное для страны производство заработало впервые после окончания боев за город, которые завершились в декабре 2016 года победой правительственных войск.

По состоянию на последний довоенный год, в Шейх-Наджаре действовало более 1,9 тыс. компаний, по большей части турецких. Крупнейший в провинции Алеппо завод, который находится в промышленной зоне Шейх-Наджар в 10 км к северо-востоку от города и где трудятся 400 человек, был восстановлен еще полтора года назад, соответствующие работы заняли всего четыре месяца. Однако наладить производство до сих пор не было возможности, причиной стали введенные еще до войны экономические санкции Запада против Дамаска.

"Мы восстановились в очень короткие сроки, но из-за западных санкций не могли закупать сырье за рубежом и предприятие простаивало почти девять месяцев. Спасибо России, ваша страна стала поставлять в Сирию сырье, так что мы наконец-то смогли приступить к работе", - сказал журналистам директор компании-собственника завода Фатих Катаржи.

По его словам, арматуру в Алеппо производили и раньше, но в отличие от мелких кустарных производств, способных удовлетворить лишь единичные частные заказы, завод обеспечивает все строительные компании, задействованные на восстановительных работах. График предприятия подразумевает две смены, в каждую выходят по 200 человек. В основном это вернувшиеся беженцы и внутренние переселенцы, поначалу далеко не у всех был опыт работы на подобном производстве.

"Своих инженеров мы готовим сами - каждые два-три месяца к нам приезжают профессора из университета Алеппо и бесплатно проводят специальные курсы с нашими работниками. Кстати, если мы видим одаренного сотрудника, мы направляем его учиться за рубеж за счет компании", - добавил Катарджи.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии, в настоящее время в 345 населенных пунктах в провинциях Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Дераа, Латакия, Хама, Хомс, Ракка, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда восстанавливают или ремонтируют более 2,6 тыс. жилых домов, 220 школ, 165 дошкольных и 225 медицинских учреждений, а также почти 200 хлебопекарен, более 200 электроподстанций и свыше 90 культовых сооружений.

О боях за Алеппо

Вооруженное противостояние за контроль над Алеппо, вторым по значению городом Сирии и экономической столицей страны, проходило в 2012-2016 годах. В сентябре 2015 года Россия начала военную операцию против террористов в Сирии, российские Воздушно-космические силы стали наносить удары по террористическим группировкам. В середине ноября 2016 года сирийская армия начала наступление, приведшее к установлению контроля над восточной частью Алеппо. К середине декабря того же года город был полностью занят правительственными войсками.