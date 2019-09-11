Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов. Об этом в среду сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что управление вынесло 16 постановлений о назначении административных штрафов "на сумму около 2 млн рублей". В ведомстве отметили, что вспышка заболевания была локализована, новых случаев отравлений не зарегистрировано.

16 июля стало известно о массовом отравлении сотрудников офисов едой Healthy Food из вендинговых автоматов. Были госпитализированы 38 человек, всего пострадали 99. Основным диагнозом стал сальмонеллез. На производстве компании сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.

В ходе расследования Роспотребнадзора было закрыто производство на юго-востоке столицы, два кафе, опечатано 48 вендинговых автоматов, изъято из оборота около 3 т сырья и готовой продукции.