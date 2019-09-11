Москалькова попросила Минюст запросить передачу летчика Ярошенко

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась в министерство юстиции РФ с просьбой запросить передачу в Россию отбывающего наказание в США российского летчика Константина Ярошенко, состояние здоровья которого ухудшилось. Об этом она сообщила в среду журналистам.

"Состояние его (Ярошенко) здоровья ухудшилось, в связи с этим я обращалась в тюремное ведомство с просьбой оказать ему необходимую медицинскую помощь. Также обратилась в наше министерство юстиции с просьбой запросить передачу для дальнейшего отбывания наказания в России Ярошенко. Насколько я знаю, к этому вопросу относятся положительно. Нужно понять только правовой инструментарий, который будет использован для решения вопроса", - сказала она.

Минюст РФ уже несколько раз обращался к США с запросом о передаче на родину осужденного на 20 лет Ярошенко. В мае сообщалось, что Министерство юстиции США рассматривает направленный российской стороной запрос.

Ранее жена летчика Виктория Ярошенко сообщала ТАСС, что ее супруг был вынужден прибегнуть к лечению артрита народными методами, в том числе с помощью пчел. По ее словам, такое лечение не дало никакого результата и Ярошенко решил его прекратить. 4 сентября женщина сообщила ТАСС, что Ярошенко до сих пор не прошел медицинское обследование, о котором он просил более полутора месяцев назад. Она добавила, что представители американской тюрьмы никак не реагируют на обращения летчика и российских дипломатов.

Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.