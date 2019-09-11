Москалькова намерена разобраться в ситуации с суицидом ученого у здания Госсовета Удмуртии

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова намерена разобраться в ситуации с суицидом 79-летнего ученого у здания Госсовета Удмуртии. Об этом она сообщила в среду журналистам.

Утром во вторник кандидат философских наук, заслуженный деятель Удмуртии Альберт Разин совершил суицид у здания республиканского Госсовета.

"Я буду разбираться в этой ситуации, чтобы понять, что было мотивами, не было ли здесь случая доведения до самоубийства", - сказала она.

По предварительным данным, которые озвучили следователи, мужчина мотивировал свои действия необходимостью защиты удмуртского народа и языка. Региональное управление СК РФ проводит проверку по факту произошедшего.