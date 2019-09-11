Выставку о православии откроют в Рязанском кремле после передачи его РПЦ

РЯЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Экспозиция Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, посвященная православной культуре, будет действовать на территории Рязанского кремля после того, как музей передаст все помещения Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

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Музей-заповедник должен освободить помещения на территории Рязанского кремля в соответствии с требованиями закона №327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". Площадь нового музейного комплекса, который строится в центре Рязани (19,9 тыс. кв. м), будет почти в четыре раза больше занимаемой сейчас музеем.

"Есть понимание того, что даже когда будет готово новое здание музея, на территории Рязанского кремля, в Консисторском корпусе в сотрудничестве с Рязанской митрополией будет сформирован отдел музея, посвященный православной культуре. В экспозиции будут представлены шедевры из фондов музея, памятники православной культуры, произведения искусства. После передачи митрополии в кремле не будет установлено каких-то оград, не будет ограничен доступ людей к памятникам, чего опасаются люди", - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что передача кремля церкви при грамотном подходе в дальнейшем "расширит возможности, в том числе, туристические".

Как ранее сообщил губернатор, с местной епархией достигнута договоренность, что Рязанский кремль после передачи РПЦ останется открытым для туристов. По данным пресс-службы Рязанской епархии, церкви на территории кремля уже переданы Успенский, Архангельский, Христорождественский, Преображенский соборы, Богоявленский храм, монастырская стена с башнями и часть Архиерейского дома.

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник является старейшим и крупнейшим музеем в регионе, основан в 1884 году на территории кремля - древнего центра Рязани. Ансамбль Рязанского кремля представляет собой комплекс церковных и гражданских построек XV-XIX веков. Центральным памятником комплекса является Успенский собор (1693-1699 годы). Сейчас в музее-заповеднике открыты шесть постоянных экспозиций, в частности, представлена история становления русских городов от раннего средневековья до XX века.