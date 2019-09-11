"Известия": число разводов уменьшилось на 12%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Количество разводов в России за январь-июль уменьшилось на 12% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Так, в 2019 году за период с января по июль официально распался 621 брак на 1 тыс. заключенных союзов против 705 разводов на 1 тыс. браков в 2018 году. Снижение еще более заметно, если считать число разводов на тысячу граждан РФ: в январе-июле 2019 на 1 тыс. россиян пришлось 3,2 развода против 4,1 в 2018 году. По этой методике подсчета получается, что расставаться россияне стали на 22% реже.

По данным Росстата, чаще всего за семь месяцев 2019 года разводились жители Ленинградской (889 разводов на тысячу заключенных браков) и Сахалинской (878 разводов) областей, Ненецкого автономного округа (856 разводов), Карелии (813 развода) и Белгородской области (779 разводов). Браки реже всего распадались в Чечне (147 разводов), Ингушетии (197 разводов), Тыве (251 развод), Дагестане (278 разводов), Северной Осетии (488 разводов).

Издание отмечает, что на снижение числа разводов повлияло снижение количества свадеб, что связано с малочисленностью поколения 20-30-летних, пришедшегося на демографический кризис 1990-х. Еще одной причиной уменьшения количества разводов может быть ухудшение экономической ситуации в стране и снижение доходов населения, считает руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко.

"Сильная закредитованность, которую мы сейчас наблюдаем, плюс сложности с работой в некоторых семьях - это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят. Но для глубокого анализа причин нужны серьезные исследования", - приводит издание слова Рыбальченко.