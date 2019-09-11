В России назвали города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Месячные расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь за восемь месяцев 2019 года по сравнению с прошлым годом выросли на 9% и 11% соответственно, за платное телевидение и онлайн-кинотеатры - снизились на 13%. Вместе с тем плата за ЖКУ осталась почти неизменна, а городом-лидером по среднему чеку стала Казань, говорится в исследовании "Яндекс.Денег".

Согласно данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги по России составляет почти 3 тыс. рублей, при этом самые большие средние платежи за ЖКУ - в Казани и Москве (5 970 и 3 937 рублей соответственно), самые маленькие - в Воронеже и Волгограде (1 496 и 1 537 рублей).

В среднем за домашний интернет россияне платят в месяц 598 рублей, больше всего месячные расходы увеличились за год в Новосибирске - на 39%, до 540 рублей. "В то же время средний чек в этом городе - один из самых низких по сравнению с другими регионами страны. Меньше всего за интернет платят в Омске (в среднем по 471 рублю), а больше всего - в Красноярске (по 938 рублей). Москва по этому показателю занимает лишь пятое место", - рассказали в компании.

За мобильную связь в России, добавляют эксперты, в среднем платят 344 рубля в месяц. Больше всего на это тратят в Волгограде и Санкт-Петербурге - в среднем по 671 и 541 рублю соответственно, а в Москве средний чек ниже - 444 рубля, самый же маленький он в Омске - 238 рублей.

Что касается платного ТВ, то за него средний чек по стране составляет 880 рублей, отмечается в исследовании. "Больше всего на телеконтент тратят в среднем за раз в Воронеже - 1033 рубля. Это единственный город в России, где средний чек за год вырос (на 10%). Самый маленький средний платеж за телевидение - в Новосибирске (633 рубля)", - заключили эксперты.

В исследовании "Яндекс.Денег" сравнивались платежи за январь-август 2019 года и за такой же период годом ранее. При составлении статистики учитывались оплата бытовых услуг на сайте и в приложении "Яндекс.Денег", а также платежи россиян через платежный сервис - "Яндекс.Кассу" на собственных онлайн-площадках компаний, предоставляющих коммунальные и телекоммуникационные услуги.