Власти Магадана поддержали запрет на гаджеты на территории школ

ТАСС, 11 сентября. Мэр Магадана Юрий Гришан считает, что школьники не должны пользоваться смартфонами, планшетами, смарт-часами и прочими гаджетами не только во время уроков, но и на переменах. Об этом в среду сообщил ТАСС глава города.

Ранее Английская гимназия Магадана ввела на территории учреждения полный запрет на использование гаджетов. Решение вызвало большой резонанс в регионе и среди интернет-пользователей. Министерство образования Магаданской области не поддержало запрет и намерено настаивать на том, чтобы руководство гимназии хотя бы согласовало принятую меру с родителями учащихся.

"Не знаю, зачем в эту тему вообще внедряться Министерству образования Магаданской области. Это исключительно школьный вопрос, и его регулирование осуществляется школьными документами, такими как Устав школы, решениями Общественного совета школы. Как должна быть выстроена внутренняя жизнь школы? Считаю, на самом деле, без телефонов дети будут больше погружены в учебный процесс, на переменах могут спокойно готовиться к следующему уроку", - прокомментировал ситуацию глава города.

Мэр добавил, что власти не должны вмешиваться во внутренние дела образовательных учреждений.