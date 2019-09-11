Руководитель тушения пожара в Якутии оштрафован из-за увеличения площади возгорания

ТАСС, 11 сентября. Руководитель тушения лесного пожара в Нерюнгринском районе Якутии оштрафован на 15 тыс. рублей за то, что вовремя не принял меры по ликвидации возгорания, что привело к увеличению его площади в 100 раз. Об этом в среду сообщается на сайте прокуратуры Республики Саха (Якутия).

"Установлено, что в конце июля 2019 года на удалении 10 км от ближайшего населенного пункта обнаружен лесной пожар. <...> Руководителем тушения пожара назначен сотрудник Чульманского авиаотделения ГБУ Республики Саха (Якутия) "Авиалесоохрана", которым при тушении вышеуказанного лесного пожара не приняты меры, предусмотренные сводным планом тушения лесных пожаров на территории республики, что как следствие привело к увеличению площади пожара с 4 га до 460 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура проводила проверку по факту значительного увеличения площади лесного пожара. В отношении руководителя тушения возгорания было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.32.3 КоАП РФ ("Невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации").

"По результатам рассмотрения административного дела виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в сумме 15 тыс. рублей", - уточняется в сообщении надзорного ведомства.

2 августа в Якутии был введен режим ЧС регионального характера из-за увеличения площади лесных пожаров. Тогда огнем было охвачено более миллиона гектаров леса. Факторами, повлиявшими на рост числа пожаров, стали малоснежная зима, ранняя и сухая весна, а также отсутствие дождей.