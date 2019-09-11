Крым предложит поправки в федеральный закон о недрах из-за добычи песка на Бакальской косе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма в сентябре представят в Совет Федерации предложения по расширению полномочий регионов при выдаче разрешений на добычу полезных ископаемых в морской акватории из-за угрозы исчезновения Бакальской косы, где добывали песок. Об этом сообщила в среду ТАСС сенатор от региона Ольга Ковитиди.

Добыча песка на Бакальской косе, которая в промышленных масштабах ведется с 2015 года, привела к тому, что большая часть косы исчезла. Активисты создали петицию с требованием прекратить выработку песка. Глава Крыма Сергей Аксенов 24 июля обратился к прокурору с просьбой провести проверку чиновников, которые выдавали лицензию на добычу песка на Бакальской косе.

"Этот вопрос был озвучен на заседании Совета федерации. Было дано протокольное поручение Валентины Ивановны [Матвиенко]. Наказ избирателей был взят на контроль. Уже в сентябре состоится круглый стол на предмет внесения изменений в закон о недропользовании. Они состоят в том, что необходимо учитывать мнение субъекта федерации, если происходит добыча полезных ископаемых. Нельзя сегодня без мнения субъекта осуществлять подобного рода вещи", - сказала Ковитиди.

С 2000 года Бакальская коса длиной 6 км - региональный ландшафтный парк площадью 1,5 тыс. га - находятся на грани исчезновения из-за того, что штормы размывают и вымывают почву. После сильных штормов 2005 и 2007 годов часть косы полностью размыло и в результате образовался остров, который каждый год становится меньше.

До 2019 года на косе проводился молодежный форум "Таврида", в этом году он переехал в район Судака.