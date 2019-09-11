Повторный концерт Билана предлагают провести в Самаре в конце сентября

САМАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Повторный концерт певца Димы Билана после неудачного выступления на Дне города в Самаре предварительно пройдет 28 сентября. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ по 158-му самарскому округу Александр Хинштейн.

С утра уже не раз говорили с @yanarudkovskaya по поводу известной ситуации. И @BilanOfficial , и она очень переживают и искренне хотят заслужить прощение самарцев. Предварительно - предлагают провести концерт 28.09 на пл.Куйбышева. Даже прислали проект афиши: «Прости меня, Самара» pic.twitter.com/V1GDthLbG5

Билан выступал на Дне города в Самаре и возмутил публику неадекватным поведением на сцене. После концерта певец через социальные сети принес свои извинения и пообещал провести в Самаре новый бесплатный концерт.

"Предварительно предлагают провести концерт 28.09 на пл. Куйбышева", - написал Хинштейн. По его данным, предполагается, что устроители назовут концерт "Прости меня, Самара!".

Как сообщили ТАСС в городской администрации, представители артиста вышли на связь с мэрией, ведутся переговоры о проведении концерта.

Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение на праздник Билана. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

Через социальные сети артист принес извинения и пообещал провести новый бесплатный концерт в Самаре, а также подарить городу детскую площадку и аппарат для лечения детей нуждающейся больнице.