Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на маркировку при выборе рыбных консервов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций по выбору рыбных консервов. Покупателям советуют обращать внимание на маркировку и упаковку товара, сообщается на сайте ведомства в среду.

В Роспотребнадзоре отметили, что маркировка рыбной продукции должна легко читаться, быть понятной и достоверной, содержать данные о производителе, месте изготовления, а также информацию о пищевой ценности продукта и его сроках годности. В случае изготовления консервов из мороженой рыбной продукции, в маркировке должны быть указаны слова "произведено из мороженого сырья".

Кроме того, на упаковке обязательно должен быть единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам обращаться в ведомство в случае обнаружения некачественных рыбных консервов.

Ранее сообщалось, что рыбные консервы составляют около 10% от всей конфискованной консервной продукции.