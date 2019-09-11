В НИИ детской онкологии и гематологии заявили, что не сокращают, а нанимают новых врачей

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Инна Финочка/. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии им. Н. Н. Блохина с приходом нового руководителя проходит серьезную оптимизацию своей деятельности, которая затронула и детское подведомственное учреждение - НИИ детской онкологии и гематологии. О том, почему важно как можно скорее перевести карты пациентов "в цифру", зачем институту нужен новый корпус и почему все слухи о сокращениях врачей беспочвенны, в среду рассказала директор Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии Светлана Вафоломеева порталу " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого выступает информационное агентство ТАСС.

В августе СМИ писали о том, что в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина планируются массовые сокращения, более 700 ставок, однако в онкоцентре отметили, что это касается только вакантных ставок, а не работающих сотрудников. Кроме того, в понедельник в СМИ появилась информация, что из НИИ детской онкологии и гематологии массово увольняются врачи. В детском онкоцентре опровергли эту информацию. В Минздраве России сообщили порталу, что будет создана комиссия для изучения обстоятельств.

"Не было сокращено ни одного врача, ни одной медицинской сестры, поэтому я не могу проинформировать СМИ об этих мероприятиях. Мы наоборот приглашаем, устраиваем к себе в институт все новых и новых специалистов", - сказала Варфоломеева.

По ее словам, новые сотрудники - не только детские онкологи, но и кардиологи, неврологи, реабилитологи. "Кто как не врачи педиатры, работающие в педиатрической сети, понимают, насколько сложным будет возвращение наших пациентов к обыденной жизни. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы все педиатрическое сопровождение было налажено, включая вакцинацию, которую должны получать дети на этапах ремиссии после окончания терапии", - отметила директор НИИ.

Обновляются и клинические протоколы лечения, что также, по ее словам, требует расширения компетенций. "Да, у нас приходят новые специалисты, это детские онкологи, специалисты визуализации, специалисты реаниматологи-анестезиологи, это специалисты высокого класса, которые ни в коем случае не подменяют собой работающих врачей, а являются теми специалистами, теми врачами, которые вместе с работающими ранее внедряют новые технологии", - добавила она. Варфоломеева также отметила, что один из инновационных протоколов лечения, который позволяет избежать химиотерапии в некоторых случаях, был разработан врачами НИИ детской онкологии и гематологии.

При этом она отметила, что новые специалисты не заменяют уже работающих, а занимают вакантные ставки. По словам Варфоломеевой, нагрузка у врачей в НИИ детской онкологии и гематологии в целом "соответствует стандартной нагрузке, она не является высокой", однако есть ряд нововведений. "Если мы говорим о том, что врачи посещают совещания и заседания - безусловно. У нас появились новые технологии, общее совместное обсуждение самых тяжелых пациентов - так называемые tumor board - на которых мы вырабатываем тактику лечения всех самых тяжелых больных", - добавила Варфоломеева. Кроме того, усиливаются образовательные программы для врачей.

Технологии и ремонт

Варфоломеева возглавила НИИ в июне 2019 года, до этого она много лет работала в ведущем центре детской онкологии, гематологии и иммунологии - НМИЦ им. Дмитрия Рогачева. По ее словам, в новом центре работают уникальные детские хирурги-онкологи. "В современном мире выполнение таких высокотехнологичных операций является уделом только единичных ученых. Здесь самые сложные хирургические операции поставлены на поток", - отметила она. На очень хорошем уровне находится и гематологическая помощь детям.

"К сожалению, есть другая проблема, и она связана с состоянием отделения. В отделении длительное время не выполнялся ремонт, и поэтому на сегодняшний день это большая проблема,... мы стараемся обеспечить высокое качество лечения, но при этом необходимо подумать о проведении ремонта в отделении, на что руководство центра пошло и что мы сейчас будем делать", - пояснила она.

В целом, по ее словам, в НИИ детской онкологии и гематологии представлены все виды комплексного и комбинированного лечения детей с онкозаболеваниями, и нет технологий, которых не было бы в институте. "Есть технологии, которые нуждаются в том, чтобы стать более современными, но это касается любого онкологического отделения во всем мире, потому что всегда хочется следовать за мечтой", - добавила Варфоломеева.

По ее словам, НИИ детской онкологии и гематологии остро нуждается в цифровизации, так как на данный момент в институте нет даже цифровых историй болезни. Внедрение медицинской информационной системы позволит объединить в рамках одной программы не только все лаборатории, но и все технологические процессы, связанные с визуализацией. "Все-все, что необходимо для того, чтобы работа персонала стала более успешной и менее трудоемкой. Это большая и очень важная задача, все центры эту историю уже прошли. И будучи с самого начала вовлечена в цифровизацию в другом учреждении, я могу сказать, что да, это довольно сложно, это требует времени, но это дает потрясающий результат", - сказала она.

Весной 2020 года планируется открытие нового корпуса НИИ детской онкологии и гематологии. По словам директора, в этом центре будут представлены все современные возможности для диагностики и лечения детей с онкозаболеваниями, с большим трансплантационным отделением. "Мы понимаем, что это будет довольно сложно, и поэтому изо всех сил стараемся сделать так, чтобы количество и объем работы, связанной с бумагой, был уменьшен. И поэтому, в частности, мы и внедряем все эти технологии - образовательные, технологии цифровизации. Мы готовимся к переезду не просто для того, чтобы перерезать ленточку и войти в новое здание, а для того, чтобы войти туда, как входят в новый временной интервал, в новый отсек в космическом корабле, с тем, чтобы мы принесли туда новые технологии", - добавила директора НИИ детской онкологии и гематологии.

Ситуации, когда родителям детей с онкозаболеваниями кажется, что помощь их детям оказывается не та, не в том объеме и не так, по словам Варфоломеевой, не редки. Для того, чтобы поддержать родителей в критические моменты, в институте работает команда психологов. "Многие родители нуждаются в такой поддержке. На мой взгляд, все нуждаются, потому что мы понимаем, что сегодня медицина несовершенна, и мы не можем спасти всех детей. Вот когда мы сможем спасать всех, в независимости от диагноза, сопутствующих заболеваний возраста, тяжести состояния, и все дети будут выздоравливать, а еще лучше не заболевать, тогда наша задача будет реализована в полном объеме", - отметила директор НИИ детской онкологии и гематологии.