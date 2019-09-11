Физкультурно-спортивный комплекс откроют в одном из сел Чечни до конца 2019 года

ГРОЗНЫЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Физкультурно-спортивный комплекс площадью более 1,2 тыс. кв. м откроется в чеченском селе Новый Беной до конца 2019 года в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом сообщил во вторник ТАСС замминистра по физической культуре и спорту региона Адлан Паскаев.

"Строительство [Физкультурно-спортивного комплекса в селе Новый Беной] осуществляется в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни", обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта "Демография". Стоимость строительства объекта составляет - 95,147 млн рублей. Площадь объекта - 1254,83 кв. м, а единовременная пропускная способность - 120 человек. Ввести в эксплуатацию планируется в 2019 году", - рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, также в рамках проекта в 2019 году проведены закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в семи муниципальных районах, в том числе и для подготовки сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса ГТО. "В последующих годах аналогичная работа будет проведена и в других муниципальных районах республики", - добавил Паскаев.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.