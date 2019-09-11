В Магасе установят подземные мусорные контейнеры на солнечных батареях

МАГАС, 11 сентября. /ТАСС/. Подземные мусорные контейнеры на солнечных батареях с сенсорными экранами установят в административном центре Ингушетии Магасе. Об этом написал мэр Беслан Цечоев на своей странице в Instagram.

"Мы разработали суперинновационные подземные мусорные контейнеры, которым нет аналогов в мире. Они будут находиться полностью под землей, на поверхности останется только горловина с телевизором и сенсорным экраном, система будет работать на солнечных батареях, а также полностью оборудована умными датчиками. Когда человек подходит, то крышка автоматически открывается, поэтому, не соприкасаясь ни с чем, можно будет закинуть мусор внутрь", - написал Цечоев

По его словам, контролировать наполняемость таких баков и проводить необходимые настройки власти города смогут дистанционно с помощью специального приложения.

"Непосредственно под землей будут установлены компрессоры, утилизирующие мусор. Супербаки оснащены датчиками заполнения, электронными весами. Система видеонаблюдения и датчики оповещения синхронизированы с мобильным приложением, которое в режиме онлайн позволяет контролировать работу баков и дистанционно настраивать их работу. По сложившейся с 2015 года в Магасе традиции баки будут пятиотсековые для раздельного сбора, я больше года работал над этим проектом", - добавил мэр.

В 2018 году Минстрой России включил Магас в список 18 российских городов, в которых в рамках пилотных проектов протестируют централизованные информационные системы и точечные смарт-разработки федеральной программы "Умный город". В Магасе реализован ряд проектов по созданию умного города, в том числе установлены полностью застекленные остановочные комплексы с Wi-Fi, подогревом, электронной библиотекой, а также мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора. Кроме того, строятся современные детские и спортивные площадки. Власти также разрабатывают проект создание ботанического сада и парка аттракционов.