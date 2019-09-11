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Путин надеется, что заявка России на проведение Всемирного дня туризма будет поддержана

Президент отметил, что Россия обладает огромным туристическим потенциалом, только за последние пять лет страну посетили более 125 млн иностранных туристов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что в РФ будет открыт Международный центр туризма под эгидой Всемирной туристской организации.

"Рассчитываем, что вы поддержите заявку России на проведение Всемирного дня туризма в 2022 году, а также открытие у нас Международного центра туризма под эгидой Всемирной туристской организации", - заявил глава государства в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.

Сессия Генеральной Ассамблеи впервые проходит в России. "Символично, что местом ее проведения стал Санкт-Петербург - город, в который стремятся приехать люди со всего света", - считает Путин. По его мнению, этот город, как и вся Россия, "всегда широко и радушно принимает гостей, по праву принадлежит к самым красивым и гостеприимным туристическим столицам мира, здесь исторически переплелись многие культуры и эпохи, жанры и направления искусства".

"Россия обладает огромным туристическим потенциалом. Хорошо известны природная красота наших регионов, их культурное многообразие. Для нас важно многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма. Это и налоговые поступления, и новые рабочие места, развитие образования и предпринимательства, решение экологических, инфраструктурных вопросов", - отметил российский лидер.

По его данным, РФ только за последние пять лет посетили более 125 млн иностранных туристов. "Это результат нашей последовательной работы по развитию туриндустрии", - полагает президент.

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