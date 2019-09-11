Путин надеется, что заявка России на проведение Всемирного дня туризма будет поддержана

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что в РФ будет открыт Международный центр туризма под эгидой Всемирной туристской организации.

"Рассчитываем, что вы поддержите заявку России на проведение Всемирного дня туризма в 2022 году, а также открытие у нас Международного центра туризма под эгидой Всемирной туристской организации", - заявил глава государства в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.

Сессия Генеральной Ассамблеи впервые проходит в России. "Символично, что местом ее проведения стал Санкт-Петербург - город, в который стремятся приехать люди со всего света", - считает Путин. По его мнению, этот город, как и вся Россия, "всегда широко и радушно принимает гостей, по праву принадлежит к самым красивым и гостеприимным туристическим столицам мира, здесь исторически переплелись многие культуры и эпохи, жанры и направления искусства".

"Россия обладает огромным туристическим потенциалом. Хорошо известны природная красота наших регионов, их культурное многообразие. Для нас важно многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма. Это и налоговые поступления, и новые рабочие места, развитие образования и предпринимательства, решение экологических, инфраструктурных вопросов", - отметил российский лидер.

По его данным, РФ только за последние пять лет посетили более 125 млн иностранных туристов. "Это результат нашей последовательной работы по развитию туриндустрии", - полагает президент.