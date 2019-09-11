Исаев заявил о системном кризисе в сфере лекарственного обеспечения в России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Критическая ситуация с лекарственным обеспечением в России может наступить уже в начале 2020 года при отсутствии необходимых мер по исправлению ситуации. С таким прогнозом в среду на заседании комитета Госдумы по охране здоровья выступил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя решение кабмина РФ закупить почти 11,3 тыс. иностранных лекарств для детей, не производящихся в стране.

"Эта ситуация [с закупкой зарубежных препаратов] - только часть разворачивающегося и возникающего на наших глазах системного кризиса с лекарственным обеспечением, - заявил Исаев. - Никакого апокалипсиса пока нет, но если мы будем по-прежнему просто сидеть и ожидать дальнейшего развития ситуации, то в начале следующего года, в районе февраля, он может наступить".

По его словам, дефицит лекарств на российском рынке обусловлен низкой покупательной способностью населения и отсутствием условий для импортозамещения. "Импортные препараты продолжают выбывать с нашего рынка, они будут продолжать выбывать теми же темпами при покупательной способности нашего населения и при соотношении рубля и доллара", - считает он.

"Для отечественных производителей ситуация для полного замещения выбывающих препаратов не создается. У нас продолжает оставаться достаточно забюрократизированной, сложной система регистрации новых препаратов. У нас у производителей скоро не будет средств на производство этих новых препаратов, потому что все наши уговоры исполнительной власти о том, что нужно обуздать монополизм аптечных сетей, ничем не заканчиваются", - отметил единоросс.

Исаев также раскритиковал существующие планы по маркировке препаратов. "В том виде, как маркировка предлагается сейчас, она может привести к полному выбыванию дешевого лекарственного сегмента", - прогнозирует он. По его мнению, переход на маркировку также "ляжет тяжелым бременем" на производителей лекарств. В этой связи депутат призвал комитет по охране здоровья назначить в ближайшее время дату парламентских слушаний по маркировке лекарств, а также ускорить процесс принятия закона об интернет-торговле препаратами, допустив на рынок оптовиков.

Парламентарий также обратил внимание на ситуацию с госзакупками лекарств. "Треть аукционов не сыграна. Даже в московских травмпунктах отсутствует вакцина от столбняка, - подчеркнул он. - У нас великолепное законодательство по закупкам, только закупки не производятся". На ближайшем заседании думской межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения будет обсуждаться вопрос с тендерными закупками, добавил депутат.