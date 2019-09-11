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Эксперт: к дождливому лету на юге Дальнего Востока привела теплая зима в Охотском море

Доцент кафедры океанологии и гидрометеорологии Школы естественных наук ДВФУ Любовь Василевская не исключает, что такие изменения могут быть связаны с глобальным потеплением

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Теплая и малоснежная зима 2018-2019 года на юге Дальнего Востока запустила цепь событий, которые привели к аномально дождливому лету и сильному паводку в нескольких регионах, сказала ТАСС доцент кафедры океанологии и гидрометеорологии Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Любовь Василевская.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском крае. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.

"Аномально дождливым лето этого года стало из-за того, что циклоны и тайфуны, которые в прошлые годы чаще проходили восточнее Приморского края, в этом году сместили свои траектории. К этому привела цепочка событий, начавшихся минувшей зимой, которая, например, в Приморье выдалась крайне бесснежной и теплой. В Охотском море в это время образовалось мало льда, который обычно защищает воду от переохлаждения, но не в этот раз. Вода в Охотском море дольше оставалась холодной, что позволило сформироваться над ней устойчивому <...> антициклону, который все лето не пускал циклоны на восток", - рассказала Василевская.

В итоге, по ее словам, большая часть циклонов, штормов и тайфунов смещались летом по континентальной части Азии, в том числе через территорию Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, что отразилось на количестве выпавших осадков. Собеседница не исключает, что такие изменения могут быть связаны с глобальным потеплением, которое регистрируется специалистами по всему миру.

Прошедшей зимой в Приморском крае высота снежного покрова в горах и в лесах на севере края не превышала 50% от нормы, в центральных районах - 26% нормы, в южных, западных и восточных районах устойчивый снежный покров за всю зиму не сформировался. При этом за минувший август во Владивостоке выпало 522 мм осадков, чего не фиксировалось за всю историю наблюдений.

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