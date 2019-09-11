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СНИЛС теперь можно получить во всех столичных центрах госуслуг

Кроме того, документ можно получить в отделениях Пенсионного фонда, через работодателя при устройстве на работу, а также с помощью официального сайта госуслуг

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Услуга получения страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) стала доступна во всех центрах государственных услуг "Мои документы" в Москве. Об этом в среду сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в день обращения теперь можно во всех центрах госуслуг "Мои документы". Раньше услуга "СНИЛС онлайн" была доступна только в 22 из них", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СНИЛС также можно получить в отделениях Пенсионного фонда РФ, через работодателя при устройстве на работу, а также с помощью официального портала госуслуг России. Для оформления СНИЛСа необходим паспорт, а для граждан до 14 лет - свидетельство о рождении.

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