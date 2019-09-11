В России появится Концепция политики активного долголетия

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Концепция политики активного долголетия разрабатывается в России, занимается этим специальная рабочая группа совместно с экспертным сообществом, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Сегодня мы проводим заседание, которое посвящено вопросам реализации конкурентных механизмов в сфере социальных услуг и подготовке рабочей группой вместе с экспертами концепции активного долголетия", - сказала она.

Она добавила, что документ уже подготовлен. "Это такой первый драфт. Хочу отметить важность этого документа, особенно применительно к федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Термин "активное долголетие" стал устойчивым, но тем не менее, мы нигде пока это нормативно не определили, что мы к нему относим, и какова наша целостная политика в этой части", - отметила Голикова.

Она подчеркнула, что при доработке документа нужно руководствоваться аналогичными документами Всемирной организации здравоохранения, однако России предстоит разработать свои определения и индикаторы, которыми измеряется активное долголетие, и синхронизировать будущую концепцию с национальными целями и Стратегией действий в отношении граждан пожилого возраста.

Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере создан в 2012 году. Он является совещательным органом, образованным в целях рассмотрения наиболее важных вопросов в области социальной защиты граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, и выработки предложений по совершенствованию государственной политики в указанной сфере.