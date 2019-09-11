Акимов поручил увеличить в школах число занятий по безопасности дорожного движения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов поручил Минпросвещения и МВД России увеличить количество тем по безопасности дорожного движения, изучаемых школьниками. Об этом говорится в опубликованном в среду на сайте кабмина протоколе по итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое прошло 28 августа.

"Внести изменения и дополнения в федеральные государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы в целях увеличения количества тем по безопасности дорожного движения в образовательной области "Социально-коммуникативное развитие детей" и в учебных предметах "Окружающий мир" и "Основы безопасности жизнедеятельности", - говорится в протоколе.

В документе также предложено предусмотреть регулярное проведение в школах "минуток безопасности" по тематике безопасности дорожного движения и рассмотреть возможность введения дополнительного модуля "Автодело" в рамках учебного предмета "Технология". Выполнить поручения необходимо до 31 марта 2020 года.

Кроме того, протокол затрагивает вопросы подготовки педагогических работников для обучения безопасности дорожного движения.

Также Минкультуры России, МВД совместно с Российским союзом автостраховщиков поручено в четвертом квартале 2019 года организовать демонстрацию социальной рекламы по безопасности дорожного движения в кинотеатрах и киносетях. Минпромторгу поручено привлечь к социальным проектам по безопасности дорожного движения автопроизводителей.