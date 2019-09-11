Голикова поручила обновить информацию о тарифах на соцуслуги на сайтах властей регионов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила обновить информации на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти о тарифах, по которым предоставляют услуги некоммерческие организации. Об этом она сообщила в среду на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Я бы хотела дать поручение сегодня Минтруду, Минздраву, Минпросвещения, Минкультуры, Минспорту организовать работу по инвентаризации официальных сайтов региональных органов власти в соответствующей сфере с точки зрения наличия информации о тарифах на социальные услуги, по которым предоставляются услуги НКО", - сказала Голикова.

По ее словам, граждане должны быть информированы о деятельности НКО.

"К сожалению, не во всех регионах страны эта работа поставлена на должный уровень", - добавила вице-премьер.