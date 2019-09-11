Совет Думы обсудит с главой Росстата расчет зарплат учителей и врачей и ситуацию в селах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Росстата Павел Малков примет участие в заседании Совета Думы в среду, депутаты намерены обсудить с ним расчет средней зарплаты врачей и учителей, получение объективных данных о ситуации в селах и другие социально-экономические вопросы. Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Нам важно в начале осенней сессии, прежде чем мы начнем работу над законопроектами, касающимися социального благополучия людей, экономического развития страны, получить объективную информацию о состоянии дел в этих сферах. Росстат занимается мониторингом важнейших социально-экономических вопросов и анализирует качественные показатели развития России, поэтому мы решили заслушать его руководителя", - сказал он.

Володин привел в пример обсуждавшийся накануне на пленарном заседании вопрос зарплат врачей и учителей. "За цифрами важно видеть людей <...> Необходимо проверить, как влияет учет зарплаты управленческого персонала на расчет средней заработной платы по региону. Справедливо, чтобы этот показатель рассчитывался без учета зарплаты главврача, директора и их заместителей. Это один из вопросов, которые мы планируем сегодня обсудить с главой Росстата", - рассказал спикер.

Другая тема для обсуждения, добавил он, касается получения объективных данных о ситуации в сельской местности, без которых невозможно решить вопросы социального обеспечения сельчан и рассчитать объемы необходимой селу господдержки.

"От понимания механизмов статистических расчетов, насколько точно они отражают реальное положение дел в стране и уровень благосостояния граждан, зависит качество принимаемых нами решений", - заключил Володин, отметив, что практика приглашения руководителей различных служб, министерств и ведомств на Совет Думы станет регулярной.