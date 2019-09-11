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Раненную вилкой в Ульяновской области девочку выписали из больницы

В конце августа пьяный мужчина несколько раз ударил ребенка в грудь вилкой

УЛЬЯНОВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы двухлетнюю девочку, которая была ранена вилкой в Ульяновской области. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе областной детской больницы, где находился ребенок.

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По данным следствия, вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области двухлетнюю девочку несколько раз ударил вилкой в грудную клетку мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По подозрению в этом полицейские задержали сожителя матери ребенка. Он арестован.

"Девочка выписана из больницы. Состояние ребенка удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.

По информации управления МВД России по региону, семья девочки состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило по данному факту уголовное дело по п. "б" ч.2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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