Раненную вилкой в Ульяновской области девочку выписали из больницы

УЛЬЯНОВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы двухлетнюю девочку, которая была ранена вилкой в Ульяновской области. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе областной детской больницы, где находился ребенок.

По данным следствия, вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области двухлетнюю девочку несколько раз ударил вилкой в грудную клетку мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По подозрению в этом полицейские задержали сожителя матери ребенка. Он арестован.

"Девочка выписана из больницы. Состояние ребенка удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.

По информации управления МВД России по региону, семья девочки состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило по данному факту уголовное дело по п. "б" ч.2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").