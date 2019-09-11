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Разработку Концепции политики активного долголетия завершат в ноябре

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что подготовлен первый вариант концепции

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство планирует завершить разработку Концепции политики активного долголетия в течение двух-трех месяцев, сообщил в среду глава Минтруда Максим Топилин.

"В течение двух-трех месяцев мы могли бы ее [Концепцию политики активного долголетия] привести к такому документу, который можно было бы использовать на практике. Естественно, в нем есть сейчас шероховатости, в том числе которые носят политический окрас, например, в нем резко сказано о ситуации с пенсионным обеспечением. Есть вещи, которые надо подкорректировать, мы эту работу с коллегами проведем", - сказал министр на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Он добавил, что после подготовки концепции также потребуется и пересмотреть нынешнюю редакцию Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Министр не исключил необходимость подготовки новой версии документа.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что подготовлен первый, черновой вариант Концепции политики активного долголетия. По ее словам, в документе будет определен сам термин активного долголетия, будут содержаться индексы, которыми можно будет его измерить. Концепцию разрабатывает специальная рабочая группа с учетом национальных целей и федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере создан в 2012 году. Он является совещательным органом, образованным в целях рассмотрения наиболее важных вопросов в области социальной защиты граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, и выработки предложений по совершенствованию государственной политики в указанной сфере.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссия
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