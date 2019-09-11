Автор поврежденной вандалом статуи быка в Нью-Йорке отреставрирует ее за свой счет

ТАСС, 11 сентября. Итальянский скульптор Артуро Ди Модика, создавший статую быка в финансовом районе Нью-Йорка, отреставрирует ее за свой счет после нападения вандала. Об этом сообщил во вторник телеканал NBC со ссылкой на Артура Пикколо - председателя ассоциации, ухаживающей за парком Боулинг-грин, где установлена скульптура.

Ди Модика прибудет из Сицилии в конце сентября и будет руководить процессом восстановления своего произведения. Он взял на себя расходы по реставрации, которые, по его подсчетам, обойдутся примерно в $15 тыс. Автор скульптуры до сих пор является ее владельцем.

Житель Далласа (штат Техас) в субботу ударил бронзового быка металлическим предметом, повредив правый рог животного. "Ущерб мог быть намного серьезнее, - отметил Пикколо. - Как представляется, все можно поправить".

Скульптора "Атакующий бык", также известная как "Бык с Уолл-стрит", была установлена в парке Боулинг-грин в 1989 году. Бронзовый зверь расположен в южной части Манхэттена, напротив Нью-Йоркской фондовой биржи, и является популярной туристической достопримечательностью.

Идея создать эту статую пришла итальянскому скульптору Артуро Ди Модике после крушения американского рынка акций в 1987 году. В декабре 1989 года Ди Модика самовольно установил эту статую напротив Нью-Йоркской фондовой биржи. Полиция конфисковала скульптуру и увезла ее на штрафную автостоянку. Однако через несколько дней под давлением общественности, которой понравилась скульптура, власти Нью-Йорка выдали разрешение на ее установку в парке неподалеку от биржи.

По замыслу автора, статуя символизирует силу американского народа и его способность преодолевать неудачи. Бык является широко распространенным символом игры на повышение стоимости активов, которую ведут инвесторы на бирже. Символом игры на понижение является медведь.