В Думу внесли законопроект о конфискации автобусов за нарушения при перевозке людей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Нижегородской области в среду внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышенный штраф или конфискацию транспортного средства за перевозку пассажиров без маршрутной карты регулярных перевозок. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, действующая мера административного воздействия в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей для юридических лиц, "использующих для осуществления регулярных перевозок автобусы при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок, не приносит должных результатов", поскольку в подавляющем большинстве штраф не оплачивается. "В отдельных случаях ситуация осложняется тем, что нелегальная деятельность осуществляется подставными лицами, не имеющими определенного места жительства на момент выявления административного правонарушения", - добавляют авторы.

В связи с этим предлагается предусмотреть в Кодексе об административных правонарушениях увеличенный штраф в размере 400 тыс. за повторное нарушение нормы о маршрутной карте. Кроме того, инициатива предусматривает возможность конфискации транспортных средств у граждан, должностных или юридических лиц.