РПЦ поддерживает законопроект Минздрава о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает инициативу Министерства здравоохранения о запрете продажи крепких алкогольных напитков лицам до 21 года. Об этом председатель Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил в среду в ТАСС на пресс-конференции, посвященной всероссийскому Дню трезвости.

"Да, мы поддерживаем инициативу Минздрава по поводу увеличения возраста продажи алкогольных напитков крепостью более 16,5 градусов. Я внимательно следил за дискуссией, которая развернулась... понимаю, что мы должны учитывать все точки зрения, видимо, так и будет сделано при принятии окончательного решения", - сказал он.

Легойда отметил, что речь не идет о преследовании молодых людей за употребление алкоголя. "Речь идет не о запрете на потребление и преследовании, а о запрете на продажу. Если кто-то из родителей жаждет, чтобы их дети до 21 года все-таки попробовали - ну пусть купят и дадут, если считают, что это так важно. Никаких проблем, им же никто не запрещает", - отметил председатель Синодального отдела.

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что законопроект Министерства здравоохранения России о запрете продавать алкоголь молодым людям до 21 года согласован большинством федеральных ведомств и может быть рассмотрен уже в этом году. В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. По данным Минздрава, употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных.

Всероссийский день трезвости был учрежден РПЦ в 1913 году. В 2014 году Священный Синод РПЦ принял решение о возобновлении традиции празднования. Праздник отмечается при поддержке РПЦ и Министерства здравоохранения 11 сентября в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, убитого по наветам недоброжелателей по приказу опьяневшего на пиру царя Ирода. В настоящее время в России действует более 600 православных организаций и проектов помощи алкозависимым.