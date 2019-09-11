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РПЦ поддерживает законопроект Минздрава о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года

При этом председатель Синодального отдела Владимир Легойда отметил, что родителям никто не запрещает покупать алкоголь своим детям, не достигшим 21 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает инициативу Министерства здравоохранения о запрете продажи крепких алкогольных напитков лицам до 21 года. Об этом председатель Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил в среду в ТАСС на пресс-конференции, посвященной всероссийскому Дню трезвости.

"Да, мы поддерживаем инициативу Минздрава по поводу увеличения возраста продажи алкогольных напитков крепостью более 16,5 градусов. Я внимательно следил за дискуссией, которая развернулась... понимаю, что мы должны учитывать все точки зрения, видимо, так и будет сделано при принятии окончательного решения", - сказал он.

Легойда отметил, что речь не идет о преследовании молодых людей за употребление алкоголя. "Речь идет не о запрете на потребление и преследовании, а о запрете на продажу. Если кто-то из родителей жаждет, чтобы их дети до 21 года все-таки попробовали - ну пусть купят и дадут, если считают, что это так важно. Никаких проблем, им же никто не запрещает", - отметил председатель Синодального отдела.

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что законопроект Министерства здравоохранения России о запрете продавать алкоголь молодым людям до 21 года согласован большинством федеральных ведомств и может быть рассмотрен уже в этом году. В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. По данным Минздрава, употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных.

Всероссийский день трезвости был учрежден РПЦ в 1913 году. В 2014 году Священный Синод РПЦ принял решение о возобновлении традиции празднования. Праздник отмечается при поддержке РПЦ и Министерства здравоохранения 11 сентября в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, убитого по наветам недоброжелателей по приказу опьяневшего на пиру царя Ирода. В настоящее время в России действует более 600 православных организаций и проектов помощи алкозависимым.

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РоссияЛегойда, Владимир Романович
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