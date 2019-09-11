Заключенных размещают в неэксплуатируемой башне СИЗО "Бутырка" из-за перелимита

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Нескольких заключенных разместили в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", которую ранее правозащитники и наблюдатели считали неэксплуатируемой, из-за перелимита. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве Сергей Цыганков.

"Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах, расположенных в башне следственного изолятора, в первую очередь обусловлено тем, что в настоящее время число содержащихся в следственном изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения", - сообщил он.

Также он отметил, что размещение заключенных в старинной башне временное, так как в здании 1771 года постройки постоянно проводятся ремонтные работы, требующие поэтапного освобождения действующих камер для проведения в них ремонта.

Ранее ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников сообщил ТАСС, что члены столичной ОНК обнаружили размещение двух арестантов, подозреваемых в разбое, в ранее закрытой старинной башне "Бутырки". Всего на территории СИЗО есть четыре старинные башни. В одной из них, где был заключен Емельян Пугачев, сейчас музей, остальные три были закрыты несколько лет назад, сказал Мельников. По словам правозащитника, люди находятся в этой башне в камере площадью примерно 4 кв. метра. В камере стоит двухъярусная кровать, напротив которой находится напольный унитаз без сидения, не соблюдаются условия приватности, а также сломан кран.

Мельников отметил, что еще одни эксплуатируемые "казематы" члены ОНК нашли в СИЗО "Матросская Тишина". "Это полуподвальные помещения с плесенью на стенах и грибком, а также чашей Генуя вместо нормальных унитазов. Кроме того, камеры находятся в непосредственной близости с туберкулезным блоком", - рассказал Мельников. По его словам, таких камер в СИЗО около 10, их вместимость - от 6 до 12 человек.