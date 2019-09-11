В МГУ прокомментировали слова преподавателя истфака о "нулевых зарплатах"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Преподаватели, работающие на историческом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на условиях совмещения, получают зарплату в соответствии с предусмотренным по их ставке окладом, заявления члена-корреспондента РАН, доктора исторических наук, профессора Аскольда Иванчика о "нулевой зарплате" не соответствуют действительности. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе факультета со ссылкой на и. о. декана Льва Белоусова.

Иванчик написал в Facebook, что получил от коллег с факультета сообщение о сокращениях всех преподавателей, работавших по совместительству. "При этом мне любезно предложено читать все то же, что раньше, но на безвозмездной основе. Конечно, я согласился - не из-за денег я там преподавал, но спросил, будут ли это по-прежнему официальные занятия в рамках программы, или мне предложено вести нечто вроде неформального кружка в частном порядке. Выяснилось, что все официально и МГУ теперь оформляет сотрудников с нулевой зарплатой", - отметил Иванчик.

На истфаке слова преподавателя опровергли. "Работающие на историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой. А. И. Иванчик не встречался в начале 2019-2020 учебного года с руководством факультета, ему не предлагалось читать лекции на факультете в указанный период. Информация, представленная А. И. Иванчиком, не соответствует реальному положению дел", - приводит пресс-служба слова Белоусова.