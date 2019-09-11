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В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи жалуются на сбои в работе сайта и трудности при отправке сообщений

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в среду днем в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (89%), трудности при отправке сообщений (8%) и загрузке видео (1%).

Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России, больше всего о них сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.

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